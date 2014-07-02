Boriumcarbidesproeier, voor apparaten tot 1000 l/u

Naast straalpakketten. Zeer slijtvaste sproeier met boorcarbidekop voor continubedrijf.

Specificaties

Technische gegevens

Aansluitdraad M22 x 1,5
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,2
Compatibele apparaten
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