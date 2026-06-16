Brush Spot SE 2, SE 3-18
Kenmerken en voordelen
Innovatieve Kärcher-technologie voor optimale reinigingsresultatenLaag restvochtgehalte voor snelle droging van textieloppervlakken. Druppelvrije toepassing dankzij automatische waterafzuiging tijdens het reinigingsproces.
Eenvoudige en handige bedieningDe spoelfunctie tijdens het reinigen voorkomt dat de accessoires vuil worden. Handen blijven schoon en accessoires kunnen na gebruik direct worden opgeborgen. Intuïtieve bediening. Intuïtieve bediening
Zachte borstelharen
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|zwart
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
Toepassingen
- Tapijten
- Stoffen bekleding
- Gestoffeerde meubels
- Autozetels