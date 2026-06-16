Brush Spot SE 2, SE 3-18

Kenmerken en voordelen
Brush Spot SE 2, SE 3-18: Innovatieve Kärcher-technologie voor optimale reinigingsresultaten
Innovatieve Kärcher-technologie voor optimale reinigingsresultaten
Laag restvochtgehalte voor snelle droging van textieloppervlakken. Druppelvrije toepassing dankzij automatische waterafzuiging tijdens het reinigingsproces.
Brush Spot SE 2, SE 3-18: Eenvoudige en handige bediening
Eenvoudige en handige bediening
De spoelfunctie tijdens het reinigen voorkomt dat de accessoires vuil worden. Handen blijven schoon en accessoires kunnen na gebruik direct worden opgeborgen. Intuïtieve bediening. Intuïtieve bediening
Brush Spot SE 2, SE 3-18: Zachte borstelharen
Zachte borstelharen
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Kleur zwart
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
Toepassingen
  • Tapijten
  • Stoffen bekleding
  • Gestoffeerde meubels
  • Autozetels