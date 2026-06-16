Clip mop frame
Veiligheidsclip voor mophouder.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|20 x 20 x 5
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Toepassingen
- Vloer - nat reinigen