CO2-toevoerslangverlenging, 5 m
Verlengslang met een lengte van 5 m voor het aansluiten van CO2-cilinders of cilinderbundels op droogijsblazers met geïntegreerde droogijsproductie (vloeistof-naar-pellet/L2P).
Verlengslang voor droogijsblazers met vloeistof-naar-korreltechnologie voor de productie van droogijs uit vloeibare CO2 voor onmiddellijk gebruik. Kärcher beveelt met name de verlengslang van 5 meter aan om het toepassingsgebied van de L2P-machine uit te breiden bij gebruik van CO2-cilinderbundels. De slang is ook geschikt voor het aansluiten van afzonderlijke CO2-cilinders.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht (kg)
|2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|5000 x 42 x 42