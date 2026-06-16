CO2-toevoerslangverlenging, 5 m

Verlengslang met een lengte van 5 m voor het aansluiten van CO2-cilinders of cilinderbundels op droogijsblazers met geïntegreerde droogijsproductie (vloeistof-naar-pellet/L2P).

Verlengslang voor droogijsblazers met vloeistof-naar-korreltechnologie voor de productie van droogijs uit vloeibare CO2 voor onmiddellijk gebruik. Kärcher beveelt met name de verlengslang van 5 meter aan om het toepassingsgebied van de L2P-machine uit te breiden bij gebruik van CO2-cilinderbundels. De slang is ook geschikt voor het aansluiten van afzonderlijke CO2-cilinders.

Specificaties

Technische gegevens

Gewicht (kg) 2
Gewicht (incl. doos) (kg) 3
Afmetingen (l x b x h) (mm) 5000 x 42 x 42
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