Verlengslang voor droogijsblazers met vloeistof-naar-korreltechnologie voor de productie van droogijs uit vloeibare CO2 voor onmiddellijk gebruik. Kärcher beveelt met name de verlengslang van 5 meter aan om het toepassingsgebied van de L2P-machine uit te breiden bij gebruik van CO2-cilinderbundels. De slang is ook geschikt voor het aansluiten van afzonderlijke CO2-cilinders.