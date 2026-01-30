CVH HEPA filter set (2x)
De CVH HEPA filter verwijderd 99,5% van de kleinste deeltjes, bacteriën en allergenen zoals uitwerpselen van mijten of pollen uit de lucht (EN 1822:1998).
Iedereen die thuis nog vrijer wil ademen na het opzuigen met de draadloze CVH 2 kruimeldief, zal de HEPA filter waarderen (EN 1822:1998). Deze filter verwijdert op veilige en betrouwbare wijze tot 99,5% van zelfs de kleinste deeltjes van slechts 0,3 µm groot, schimmelsporen en bacteriën of allergenen zoals uitwerpselen van mijten of pollen uit de aangezogen kamerlucht. Voor het beste resultaat reinigt u het filter elke twee weken en vervang deze elke zes maanden.
Kenmerken en voordelen
Verwijdert partikels, schimmelsporen, bacteriën en allergenen zoals uitwerpselen van mijten en pollen.
Snel en eenvoudig vervangbaar
Lange levensduur dankzij regelmatig uitvegen
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|2
|Kleur
|Wit
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|104 x 52 x 45
Toepassingen
- Reservefilterset voor luchtreiniger AF 20 – voor luchtzuivering binnenshuis