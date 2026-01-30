Iedereen die thuis nog vrijer wil ademen na het opzuigen met de draadloze CVH 2 kruimeldief, zal de HEPA filter waarderen (EN 1822:1998). Deze filter verwijdert op veilige en betrouwbare wijze tot 99,5% van zelfs de kleinste deeltjes van slechts 0,3 µm groot, schimmelsporen en bacteriën of allergenen zoals uitwerpselen van mijten of pollen uit de aangezogen kamerlucht. Voor het beste resultaat reinigt u het filter elke twee weken en vervang deze elke zes maanden.