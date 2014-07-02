Disc brush complete black D51, hard, zwart, 510 mm

Zwarte, zeer schurende discborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.

Specificaties

Technische gegevens

Kleur zwart
Mate van hardheid hard
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht (incl. doos) (kg) 4,9