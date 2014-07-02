Disc brush complete black D51, hard, zwart, 510 mm
Zwarte, zeer schurende discborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Mate van hardheid
|hard
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|4,9
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