Doekenset
Hoogwaardige set van katoenen reinigingsdoeken, bestaande uit vloerdoeken en overtrekdoeken voor de handsproeier
Katoenen doekenset van hoge kwaliteit met vloerdoeken en overtrekken voor de handsproeier. De vloerdoeken kunnen bevestigd worden aan de grote vloerzuigmond en de overtrekken passen perfect op de handsproeier. Stevige, sterk absorberende, pluisvrije badstof doeken absorberen het vuil op een efficiënte manier. Ideaal voor de reiniging van vloeren in PVC, linoleum, steen of met tegels.
Kenmerken en voordelen
Hoge kwaliteit katoenen vloerdoeken
- Optimale vuilverwijdering en absorptie in de vloerdoek
- Uitwasbaar in de wasmachine tot 60°C.
Hoge kwaliteit katoenen handovertrekken
- Optimale vuilverwijdering en absorptie in de vloerdoek
- Uitwasbaar in de wasmachine tot 60°C.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|265 x 65 x 200
Toepassingen
- Werkoppervlakken in de keuken
- Wandtegels
- Douchecabine/badkuip
- Kookplaten
- Afzuigkappen
- Koelkast (binnen/buiten)
- Harde vloeren
- Keukens