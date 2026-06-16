Deze set bevat 3 microvezel dweildoeken voor de RCV 3. Als het apparaat in de dweilmodus wordt gebruikt, zorgen de hoogwaardige microvezeldoeken voor optimale reinigingsresultaten op quasi alle harde oppervlakken zoals tegels, laminaat, PVC of linoleum. Naast het stofzuigen wordt licht, ingedroogd vuil efficiënt verwijderd met deze doeken. Het verwisselen van deze doeken is ook uiterst eenvoudig dankzij de klittenbandbevestiging.