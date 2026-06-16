De set bevat vier dweilpads voor de RVM 4 Comfort. Wanneer het apparaat in de natte reinigingsmodus wordt gebruikt, garanderen de hoogwaardige microvezel dweilpads optimale reinigingsresultaten op alle harde vloeren zoals tegels, laminaat, houten vloeren, pvc of linoleum. Licht, opgedroogd vuil wordt betrouwbaar verwijderd en stof wordt, naast het stofzuigen, effectief gebonden. Het vervangen van de dweilpads is uiterst eenvoudig dankzij de klittenbandbevestiging.