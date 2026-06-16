Doekenset RVM 4
Voor optimale reinigingsresultaten: hoogwaardige microvezel dweilpadset voor het nat dweilen van harde vloeren met de RVM 4 Comfort robotstofzuiger met dweilfunctie.
De set bevat vier dweilpads voor de RVM 4 Comfort. Wanneer het apparaat in de natte reinigingsmodus wordt gebruikt, garanderen de hoogwaardige microvezel dweilpads optimale reinigingsresultaten op alle harde vloeren zoals tegels, laminaat, houten vloeren, pvc of linoleum. Licht, opgedroogd vuil wordt betrouwbaar verwijderd en stof wordt, naast het stofzuigen, effectief gebonden. Het vervangen van de dweilpads is uiterst eenvoudig dankzij de klittenbandbevestiging.
Kenmerken en voordelen
Dweilpad met klittenbandbevestiging
- Eenvoudig te bevestigen en te verwijderen dankzij de klittenbandbevestiging.
- Machinewasbaar tot 60 °C. Geen wasverzachter gebruiken.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|4
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|130 x 130 x 28
Toepassingen
- Voor alle harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en pvc