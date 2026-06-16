Doekenset voor flexibele handsproeier
De doeken voor het flexibele handmondstuk zijn gemaakt van hoogwaardige microvezels - voor de beste vuilverwijdering en vuilopname. Dankzij het klittenbandsysteem comfortabel wisselen van doek zonder contact met vuil.
Voor het verwijderen van hardnekkig vuil kunnen de twee in de set meegeleverde doeken van hoogwaardige fijne vezels worden gebruikt
Kenmerken en voordelen
Hoogwaardig microvezeldoekDe speciale lusstructuur in het doek zorgt voor een bijzonder goede vuilopname en grondige reinigingsresultaten. Kan in de wasmachine worden gewassen op 60°C. Gebruik geen wasverzachters.
Handige klittenbandbevestigingBevestig het doekje eenvoudig aan het handmondstuk door er eenvoudig op te drukken. De doek glijdt niet weg tijdens het schoonmaken.
Flap op de doekGeen contact met vuil bij het verwisselen van de doek: houd de doek eenvoudig op het lipje en trek het handmondstuk naar boven.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|170 x 65 x 10
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
Toepassingen
- Wastafels
- Wandtegels
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Douchecabine/badkuip
- Werkoppervlakken in de keuken
- Kookplaten
- oven
- Afzuigkappen