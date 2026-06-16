Hoogwaardig microvezeldoek De speciale lusstructuur in het doek zorgt voor een bijzonder goede vuilopname en grondige reinigingsresultaten. Kan in de wasmachine worden gewassen op 60°C. Gebruik geen wasverzachters. De speciale lusstructuur in het doek zorgt voor een bijzonder goede vuilopname en grondige reinigingsresultaten. Kan in de wasmachine worden gewassen op 60°C. Gebruik geen wasverzachters.

Handige klittenbandbevestiging Bevestig het doekje eenvoudig aan het handmondstuk door er eenvoudig op te drukken. De doek glijdt niet weg tijdens het schoonmaken. Bevestig het doekje eenvoudig aan het handmondstuk door er eenvoudig op te drukken. De doek glijdt niet weg tijdens het schoonmaken.