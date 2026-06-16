Doekenset voor flexibele handsproeier

De doeken voor het flexibele handmondstuk zijn gemaakt van hoogwaardige microvezels - voor de beste vuilverwijdering en vuilopname. Dankzij het klittenbandsysteem comfortabel wisselen van doek zonder contact met vuil.

Voor het verwijderen van hardnekkig vuil kunnen de twee in de set meegeleverde doeken van hoogwaardige fijne vezels worden gebruikt

Kenmerken en voordelen
Doekenset voor flexibele handsproeier: Hoogwaardig microvezeldoek
Hoogwaardig microvezeldoek
De speciale lusstructuur in het doek zorgt voor een bijzonder goede vuilopname en grondige reinigingsresultaten. Kan in de wasmachine worden gewassen op 60°C. Gebruik geen wasverzachters.
Doekenset voor flexibele handsproeier: Handige klittenbandbevestiging
Handige klittenbandbevestiging
Bevestig het doekje eenvoudig aan het handmondstuk door er eenvoudig op te drukken. De doek glijdt niet weg tijdens het schoonmaken.
Doekenset voor flexibele handsproeier: Flap op de doek
Flap op de doek
Geen contact met vuil bij het verwisselen van de doek: houd de doek eenvoudig op het lipje en trek het handmondstuk naar boven.
Specificaties

Technische gegevens

Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 170 x 65 x 10
Toepassingen
  • Wastafels
  • Wandtegels
  • Ramen en glazen oppervlaktes
  • Douchecabine/badkuip
  • Werkoppervlakken in de keuken
  • Kookplaten
  • oven
  • Afzuigkappen