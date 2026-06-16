Drievoudige sproeier, 030

Drievoudige spuitmond met handmatige nozzlewissel. Gemakkelijk in te stellen. Voor machines met een injector is de laagdrukplatstraal nuttig voor het aanzuigen en aanbrengen van reinigingsmiddelen.

Drievoudige spuitmond met handmatige nozzlewissel. Robuust, duurzaam en verstopt niet. Gemakkelijke keuze tussen hogedrukpuntstraal (0°), hogedrukplatstraal (25°) en laagdrukplatstraal (40°). Voor machines met een injector is de laagdrukplatstraal nuttig voor het aanzuigen en aanbrengen van reinigingsmiddelen.

Specificaties

Technische gegevens

Max. druk (bar) 300
Sproeiergrootte ( ) 30
Temperatuur (°C) max. 80
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,3
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