Drievoudige sproeier, 030
Drievoudige spuitmond met handmatige nozzlewissel. Gemakkelijk in te stellen. Voor machines met een injector is de laagdrukplatstraal nuttig voor het aanzuigen en aanbrengen van reinigingsmiddelen.
Drievoudige spuitmond met handmatige nozzlewissel. Robuust, duurzaam en verstopt niet. Gemakkelijke keuze tussen hogedrukpuntstraal (0°), hogedrukplatstraal (25°) en laagdrukplatstraal (40°). Voor machines met een injector is de laagdrukplatstraal nuttig voor het aanzuigen en aanbrengen van reinigingsmiddelen.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|300
|Sproeiergrootte ( )
|30
|Temperatuur (°C)
|max. 80
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3