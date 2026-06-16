Drievoudige sproeier, 033
Drievoudige sproeier met manuele omschakeling. Praktische omschakeling van de straal. Voor hogedrukreinigers met injector; lagedruk vlakstraal voor het aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddel.
Praktische drievoudige sproeier met verschillende stralen ontworpen voor een snelle en eenvoudige omschakeling van de straal door aan de sproeier te draaien. De volgende stralen zijn beschikbaar : hogedruk puntstraal, hogedruk vlakstraal (25°) en lagedruk vlakstraal (40°; manuele aanpassing mogelijk). Voor hogedrukreinigers met injector; lagedruk vlakstraal voor het aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddel.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|300
|Sproeiergrootte ( )
|33
|Temperatuur (°C)
|max. 80
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3