Drievoudige sproeier, 043
Drievoudige sproeier met handmatige sproeiselectie. Eenvoudige sproei-instelling. Voor hogedrukreinigers met injector; lagedrukfanstraal voor aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddelen. Koppeling M 18x1,5.
Drievoudige sproeier met handmatige sproeiselectie. Robuust, duurzaam en raakt niet verstopt. Handige omschakeling tussen een hogedruk puntstraal (0°), hogedruk vlakstraal (25°) of lagedruk vlakstraal (40°). Voor hogedrukreinigers met injector; lagedruk vlakstraal voor het aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddel. Koppeling M 18 x 1.5.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|300
|Sproeiergrootte ( )
|43
|Temperatuur (°C)
|max. 80
|Aansluitdraad
|M 18
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3
Onderdelen Drievoudige sproeier, 043
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