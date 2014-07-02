Drievoudige sproeier, 055
Handmatig omschakelbare drievoudige sproeier met roestvrij stalen sproeier. Stevig, duurzaam en bestand tegen vuil. Gemakkelijk omschakelen tussen de hogedruk-puntstraal (0°), de hogedruk-vlakstraal met powersproeiercontour (25°), en de lagedruk-vlakstraal (40°). Voor machines met een injector, is de lagedruk-vlakstraal bijzonder handig voor het aanzuigen en aanbrengen van reinigingsmiddelen. Aansluiting M 18 x 1.5.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|300
|Sproeiergrootte ( )
|55
|Temperatuur (°C)
|max. 80
|Aansluitdraad
|M 18
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3
Onderdelen Drievoudige sproeier, 055
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