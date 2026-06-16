In een paar eenvoudige stappen kan met de bevestigingsset, die is ontwikkeld voor eenvoudige montage op de Home Base van onze droogijsstraalmachines met L2P-technologie, de straaldruk op de machine zelf worden aangepast aan de betreffende toepassing. Dankzij de geïntegreerde drukregelaar kan de druk over een breed bereik worden ingesteld, tussen 0,5 en 10,0 bar, en kan deze ook worden vergrendeld. De drukverliezen zijn uiterst laag. Een cycloonafscheider en een filter voor water en oliën garanderen dat de werking altijd veilig is, zelfs als de van buitenaf aangevoerde perslucht van mindere kwaliteit is. Voor extra gemak kan het vulniveau op elk moment gemakkelijk van buitenaf worden afgelezen en is de ledigingsfunctie semi-automatisch.