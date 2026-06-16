Drukregelaarbevestigingsset, 1/2 inch
Bevestigingsset voor Home Base van droogijsblazers met L2P. Inclusief drukregelaar, water- en olieafscheider. Straaldruk instelbaar op de machine.
In een paar eenvoudige stappen kan met de bevestigingsset, die is ontwikkeld voor eenvoudige montage op de Home Base van onze droogijsstraalmachines met L2P-technologie, de straaldruk op de machine zelf worden aangepast aan de betreffende toepassing. Dankzij de geïntegreerde drukregelaar kan de druk over een breed bereik worden ingesteld, tussen 0,5 en 10,0 bar, en kan deze ook worden vergrendeld. De drukverliezen zijn uiterst laag. Een cycloonafscheider en een filter voor water en oliën garanderen dat de werking altijd veilig is, zelfs als de van buitenaf aangevoerde perslucht van mindere kwaliteit is. Voor extra gemak kan het vulniveau op elk moment gemakkelijk van buitenaf worden afgelezen en is de ledigingsfunctie semi-automatisch.
Kenmerken en voordelen
Regulatie van de straaldruk
- De schurendheid van het droogijsblazen is instelbaar
- Biedt veelzijdige toepassingsmogelijkheden
Filtratie van de perslucht
- Veilige werking dankzij filter, evenals water- en olieafscheider
Eenvoudige montage
- Ook eenvoudig te monteren en demonteren door leken
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht (kg)
|1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|2,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|265 x 210 x 285
Toepassingen
- Veelzijdige toepassingen in industriële omgevingen, bijvoorbeeld voor het reinigen van productie-installaties
- Voor het reinigen van bekleding en textiel
- Voor het reinigen van schakelkasten, elektrische componenten en besturingspanelen.
- Voor het reinigen van machines, motoronderdelen, matrijzen en afdichtingsvlakken
- Voor het reinigen van tuingereedschap en robotgrasmaaiers