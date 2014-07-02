Dubbele lans, 960 mm
960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op handgreep bij maximaal watervolume. Geschikt voor landbouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).
960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op handgreep bij maximaal watervolume. Geschikt voor landbouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).
Specificaties
Technische gegevens
|Max. werkdruk (bar)
|310
|Lengte (mm)
|960
|Temperatuur (°C)
|max. 150
|Aansluitdraad
|M22 x 1,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,6
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Onderdelen Dubbele lans, 960 mm
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