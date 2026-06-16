De eco!Booster overtuigt met een 50% hogere oppervlakteprestatie dan de Kärcher power nozzle. Dankzij de grotere straalbreedte kan efficiënter worden gewerkt, wat resulteert in een lager energie- en waterverbruik. Gevoelige oppervlakken, zoals gepleisterde gevels of houten wanden, worden daarbij op een zachte en veilige manier gereinigd. De booster is geschikt voor zowel koud- als warmwaterhogedrukreinigers (tot 85 °C) van Kärcher, is compatibel met het EASY!Lock-systeem en heeft een sproeiermaat 060. Het revolutionaire sproeierconcept zuigt lucht aan om de waterstraal optimaal te geleiden. De uitstekende reinigingsresultaten die in minder tijd worden bereikt, zijn vooral een grote meerwaarde in sectoren zoals de bouw en de voertuigreiniging.