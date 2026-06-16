eco!Booster TR 060
eco!Booster met 50% hogere oppervlakteprestatie vergeleken met Kärcher power nozzle; goed voor delicate oppervlakken. Geschikt voor koud- en warmwaterhogedrukreinigers met mondstukmaat 060.
De eco!Booster overtuigt met een 50% hogere oppervlakteprestatie dan de Kärcher power nozzle. Dankzij de grotere straalbreedte kan efficiënter worden gewerkt, wat resulteert in een lager energie- en waterverbruik. Gevoelige oppervlakken, zoals gepleisterde gevels of houten wanden, worden daarbij op een zachte en veilige manier gereinigd. De booster is geschikt voor zowel koud- als warmwaterhogedrukreinigers (tot 85 °C) van Kärcher, is compatibel met het EASY!Lock-systeem en heeft een sproeiermaat 060. Het revolutionaire sproeierconcept zuigt lucht aan om de waterstraal optimaal te geleiden. De uitstekende reinigingsresultaten die in minder tijd worden bereikt, zijn vooral een grote meerwaarde in sectoren zoals de bouw en de voertuigreiniging.
Kenmerken en voordelen
50% hogere waterefficiëntie*
- Grondig, snel en duurzamer reinigen.
50% hogere waterefficiëntie¹⁾
- Bespaart water.
50% hogere energie-efficiëntie¹⁾
- Bespaart energie.
Enorm veelzijdig in toepassing
Specificaties
Technische gegevens
|Werkdruk (bar)
|max. 300
|Temperatuur (°C)
|max. 85
|Sproeiergrootte ( )
|60
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,5
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
Toepassingen
- Gevelreiniging
- Gemeentelijke toepassingen, bijvoorbeeld het reinigen van gevels of hekken.
- Reiniging van voertuigen
- Reinigen van stallen in de landbouw
Onderdelen eco!Booster TR 060
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.