Elektrisch geleidende zuigslang

De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.

De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 35 is ideaal voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher. De slang van 2,5 m wordt met een bajonetaansluiting 2.0 op het apparaat aangesloten en met een clip 2.0-aansluiting op accessoires. Beide 2.0-aansluitingen zijn compatibel met stofzuigers van modeljaar 2017.

Specificaties

Technische gegevens

Lengte (m) 2,5
Standaard nominale diameter ( ) ID 35
Uitvoering Elektrisch geleidend
Aansluiting aan de accessoirezijde¹⁾ Clip 2.0
Aansluiting aan de apparaatzijde²⁾ Bayonet 2.0
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,7
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,7
Afmetingen (l x b x h) (mm) 420 x 370 x 90