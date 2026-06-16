Elektrisch geleidende zuigslang
De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.
De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 35 is ideaal voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher. De slang van 2,5 m wordt met een bajonetaansluiting 2.0 op het apparaat aangesloten en met een clip 2.0-aansluiting op accessoires. Beide 2.0-aansluitingen zijn compatibel met stofzuigers van modeljaar 2017.
Specificaties
Technische gegevens
|Lengte (m)
|2,5
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Uitvoering
|Elektrisch geleidend
|Aansluiting aan de accessoirezijde¹⁾
|Clip 2.0
|Aansluiting aan de apparaatzijde²⁾
|Bayonet 2.0
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|420 x 370 x 90