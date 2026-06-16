De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 35 is ideaal voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher. De slang van 2,5 m wordt met een bajonetaansluiting 2.0 op het apparaat aangesloten en met een clip 2.0-aansluiting op accessoires. Beide 2.0-aansluitingen zijn compatibel met stofzuigers van modeljaar 2017.