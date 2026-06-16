Extension cable RCX
Met de verlengkabel kan de aansluiting op de stroomvoorziening van het oplaadstation of de RTK-antenne van de RCX met tien meter worden verlengd.
De verlengkabel zorgt voor meer flexibiliteit bij het plaatsen van het oplaadstation of de RTK-antenne. Ontbreekt een stopcontact in de buurt, dan overbrugt de kabel eenvoudig de afstand.
Kenmerken en voordelen
Tien meter meer werkbereik voor het leggen van de stroomkabel
Kan worden gebruikt voor het laadstation of de RTK-antenne
Weerbestendigheid en beschermingsklasse blijven behouden
Specificaties
Technische gegevens
|Kabellengte (m)
|10
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,5