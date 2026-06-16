Perfect voor het reinigen van fietsen: met de accessoires in de fietsaccessoireset, geoptimaliseerd voor gebruik met de Kärcher OC 3 en OC 4 lage-drukreinigers, kunnen fietsen en fietsonderdelen grondig maar voorzichtig worden gewassen. De Multi Jet combineert vier sproeistanden in één mondstuk, eenvoudig aan te passen door aan de kop te draaien. De speciaal gevormde borstel met zachte haren verwijdert hardnekkig vuil op moeilijk bereikbare plekken zonder de lak te beschadigen. De schuimlans en de Natural Bike Cleaner met natuurlijke ingrediënten verwijderen effectief typisch fietsvuil en beschermen tegelijk de onderdelen. De absorberende microvezeldoek zorgt voor de perfecte afwerking. Alle accessoires kunnen netjes worden opgeborgen in de bijgeleverde tas van waterafstotend materiaal, waarin ook ruimte is voor kleine extra’s.