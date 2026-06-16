Fietsaccessoireset
De ideale aanvulling op een Kärcher lage-drukreiniger: de fietsaccessoireset bevat praktische accessoires die speciaal zijn ontwikkeld voor het reinigen van fietsen.
Perfect voor het reinigen van fietsen: met de accessoires in de fietsaccessoireset, geoptimaliseerd voor gebruik met de Kärcher OC 3 en OC 4 lage-drukreinigers, kunnen fietsen en fietsonderdelen grondig maar voorzichtig worden gewassen. De Multi Jet combineert vier sproeistanden in één mondstuk, eenvoudig aan te passen door aan de kop te draaien. De speciaal gevormde borstel met zachte haren verwijdert hardnekkig vuil op moeilijk bereikbare plekken zonder de lak te beschadigen. De schuimlans en de Natural Bike Cleaner met natuurlijke ingrediënten verwijderen effectief typisch fietsvuil en beschermen tegelijk de onderdelen. De absorberende microvezeldoek zorgt voor de perfecte afwerking. Alle accessoires kunnen netjes worden opgeborgen in de bijgeleverde tas van waterafstotend materiaal, waarin ook ruimte is voor kleine extra’s.
Kenmerken en voordelen
4-in-1 Multi JetCombineert vier sproeitypes (punt-, vlak-, nevel- en straalstraal) in één mondstuk, dat eenvoudig kan worden aangepast door aan de sproeierkop te draaien.
Schuimsproeier en natuurlijke fietsreinigerNatuurlijk reinigingsmiddel, lost effectief het vuil op dat kenmerkend is voor fietsen en beschermt tegelijkertijd alle fietsonderdelen. Kan worden gebruikt met de schuimsproeier of spuitfles.
FietsborstelDe speciaal gevormde borstel met zachte haren verwijdert zelfs hardnekkig vuil van moeilijk bereikbare plekken zonder de lak te beschadigen.
Microvezel doek
- Zachte en absorberende microvezeldoek om de fiets na het schoonmaken te polijsten en watervlekken te voorkomen.
Zak voor toebehoren SC 1
- Gemaakt van machinewasbare, waterafstotende stof – ideaal voor op reis.
- Alle accessoires op één plek opgeborgen en extra ruimte voor extra fietsuitrusting.
- De tas kan samen met de Kärcher OC 4 in de lege watertank worden opgeborgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Vezelsamenstelling textiel
|80 % Polyester, 20 % Polyamid
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|1,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|220 x 220 x 100
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Fietsen
- Tent/campinguitrusting
- Huisdieren/honden
- Laarzen/wandelschoenen
- Sportuitrusting (surfplank, kajak, stand-up paddle board)
- Kinderwagens/buggy's
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Speelgoed/loopauto's/loopwielen
- Bloembakken