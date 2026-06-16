De H13-filterset met een hoog aandeel antibacterieel gecoate actieve kool verwijdert op betrouwbare wijze een groot aantal schadelijke stoffen in de lucht met een scheidingsgraad van 99,95% voor een deeltjesdiameter van 0,3 µm. De filter vangt fijn stof, deeltjes, aerosolen, ziekteverwekkers en zelfs virussen op. Bovendien elimineert de antibacteriële coating van het filtermateriaal ziektekiemen en bacteriën en wordt aangevuld met een actieve koollaag die geuren, chemische dampen, VOS (vluchtige organische stoffen) en andere schadelijke stoffen uit de lucht filtert.