Filter set AF 20
Sterke prestaties, enorme efficiëntie: de vervangingsfilterset (2 stuks) voor de luchtreiniger AF 20 bestaat uit H13-filtermateriaal en heeft een antibacterieel gecoat actief koolstofelement.
De H13-filterset met een hoog aandeel antibacterieel gecoate actieve kool verwijdert op betrouwbare wijze een groot aantal schadelijke stoffen in de lucht met een scheidingsgraad van 99,95% voor een deeltjesdiameter van 0,3 µm. De filter vangt fijn stof, deeltjes, aerosolen, ziekteverwekkers en zelfs virussen op. Bovendien elimineert de antibacteriële coating van het filtermateriaal ziektekiemen en bacteriën en wordt aangevuld met een actieve koollaag die geuren, chemische dampen, VOS (vluchtige organische stoffen) en andere schadelijke stoffen uit de lucht filtert.
Kenmerken en voordelen
H13 filtratie
- H13-filter voor het betrouwbaar verwijderen van ziekteverwekkers en aerosolen.
- Filterefficiëntie van 99,95%.
Actief koolstofelement
- Voor het binden van geuren en chemische dampen.
Specificaties
Technische gegevens
|Luchtdebiet (m³/u)
|max. 220
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|2
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|258 x 151 x 59
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Toepassingen
- Reservefilterset voor luchtreiniger AF 20 – voor luchtzuivering binnenshuis