De H13-filterset met een hoog gehalte aan antibacterieel gecoate actieve kool verwijdert op betrouwbare wijze een groot aantal schadelijke stoffen uit de lucht met een scheidingsgraad van 99,95% voor deeltjes met een diameter van 0,3 µm. Het filter vangt stof, fijnstof, deeltjes, aerosolen, ziekteverwekkers en zelfs virussen op. Daarnaast elimineert de antibacteriële coating van het filtermateriaal ziektekiemen en bacteriën en wordt aangevuld met een actieve koolstoflaag die geuren, chemische dampen, VOC's (vluchtige organische stoffen) en andere schadelijke stoffen uit de lucht filtert.