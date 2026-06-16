Filter set AF 50
Hoge luchtstroom en efficiëntie: de vervangingsfilterset voor de AF 50 luchtreiniger bestaat uit H13-filtermateriaal en heeft een antibacterieel gecoat actief koolstofelement.
De H13-filterset met een hoog gehalte aan antibacterieel gecoate actieve kool verwijdert op betrouwbare wijze een groot aantal schadelijke stoffen uit de lucht met een scheidingsgraad van 99,95% voor deeltjes met een diameter van 0,3 µm. Het filter vangt stof, fijnstof, deeltjes, aerosolen, ziekteverwekkers en zelfs virussen op. Daarnaast elimineert de antibacteriële coating van het filtermateriaal ziektekiemen en bacteriën en wordt aangevuld met een actieve koolstoflaag die geuren, chemische dampen, VOC's (vluchtige organische stoffen) en andere schadelijke stoffen uit de lucht filtert.
Kenmerken en voordelen
H13 filtratie
- H13-filter voor het betrouwbaar verwijderen van ziekteverwekkers en aerosolen.
- Filter efficiëntie van 99,95%.
Actief koolstofelement
- Voor het binden van geuren en chemische dampen.
Specificaties
Technische gegevens
|Luchtdebiet (m³/u)
|max. 520
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|2
|Gewicht (kg)
|1,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|421 x 208 x 80
Videos
Toepassingen
- Reservefilterset voor luchtreiniger AF 20 – voor luchtzuivering binnenshuis