De filterzakken van scheurvast vliesmateriaal zijn op maat gemaakt voor het RCV 5 en RVF 7 laadstation met vuilafvoer en overtuigen door hun extreem robuuste materiaal en hoge stofretentie. Dit zorgt voor een permanent hoog zuigvermogen van het station en de robotstofzuiger kan nog autonomer worden gebruikt. Set van 3 zakken.