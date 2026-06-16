Filterzakken voor laadstation met vuilafvoer
De hoogwaardige vliesfilterzakken zorgen voor een eenvoudige en hygiënische verwijdering van vuil en stof uit het laadstation. Compatiebel met RCV 5 Comfort en RVF 7 Comfort (Extra) laadstations. Set van 3 zakken.
De filterzakken van scheurvast vliesmateriaal zijn op maat gemaakt voor het RCV 5 en RVF 7 laadstation met vuilafvoer en overtuigen door hun extreem robuuste materiaal en hoge stofretentie. Dit zorgt voor een permanent hoog zuigvermogen van het station en de robotstofzuiger kan nog autonomer worden gebruikt. Set van 3 zakken.
Kenmerken en voordelen
Vliesmateriaal voor optimale stofopslag en constante zuigkracht
Scheurvast vliesmateriaal, ideaal voor langdurig gebruik
Afsluitbare stofopening voor hygiënische verwijdering van de filterzak
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|3
|Kleur
|Wit
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|185 x 155 x 145
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Harde vloeren
- Op laagpolig tapijt