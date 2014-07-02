Flexibele lans, 1050 mm
1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren.
1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren, het dak of het chassis van een wagen of de wielkasten.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. werkdruk (bar)
|210
|Lengte (mm)
|1050
|Temperatuur (°C)
|max. 150
|Aansluitdraad
|M22 x 1,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,4
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Onderdelen Flexibele lans, 1050 mm
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