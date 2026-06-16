FR TR 30 Classic

De robuuste Classic oppervlaktereiniger met een diameter van 300 mm en meegeleverde nozzlekit (2 × maat 018; overige maten apart verkrijgbaar).

Specificaties

Technische gegevens

Diameter ( ) 300
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht (incl. doos) (kg) 1,3
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Onderdelen FR TR 30 Classic

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