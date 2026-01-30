G 180 Q PC

Kenmerken en voordelen
Quick Connect
  • Snelkoppelingsysteem voor de eenvoudige aansluiting van de spuitlans en de hogedrukslang.
Bajonetaansluiting
  • Hiermee kunnen alle Kärcher toebehoren worden aangesloten
Kinderbeveiliging
  • Spuitpistool is geblokkeerd
Specificaties

Technische gegevens

Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,4
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,6
Afmetingen (l x b x h) (mm) 548 x 191 x 38
Compatibele apparaten
