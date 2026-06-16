Verlengstuk voor de L2P haakse mondstukken. Het verlengstuk is volledig van kunststof om schade aan het te reinigen voorwerp te voorkomen. De schroefdraad is echter versterkt met metaal om een lange levensduur te garanderen. Het verlengstuk is 100 millimeter lang. Meerdere verlengstukken kunnen aan elkaar worden geschroefd.