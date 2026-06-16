Haaks mondstuk, 100 mm
Verlengstuk voor de L2P haakse mondstukken. Het verlengstuk is 100 mm lang. Meerdere verlengstukken kunnen aan elkaar worden geschroefd.
Verlengstuk voor de L2P haakse mondstukken. Het verlengstuk is volledig van kunststof om schade aan het te reinigen voorwerp te voorkomen. De schroefdraad is echter versterkt met metaal om een lange levensduur te garanderen. Het verlengstuk is 100 millimeter lang. Meerdere verlengstukken kunnen aan elkaar worden geschroefd.
Kenmerken en voordelen
Snelwisselsysteem
- Zeer eenvoudig te bedienen en variabel op te zetten
Mondstuk van kunststof
- Beschadiging van kwetsbare oppervlakken wordt voorkomen, mocht het mondstuk per ongeluk het oppervlak raken.
Specificaties
Technische gegevens
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|118 x 20 x 20
Toepassingen
- Voor het reinigen van productieapparatuur, zoals spuitgietgereedschap, transport- en behandelingssystemen, enz.
- Ideaal voor reiniging in industriële omgevingen, bijvoorbeeld voor het reinigen van productie-installaties
- Voor het reinigen van machines, motoronderdelen, matrijzen en afdichtingsvlakken