Het haakse mondstuk (4 mm) is ideaal voor het reinigen van complexe structuren, zoals inkepingen en sterk gebogen oppervlakken. Het buigt de straal 30° af. Het mondstuk is volledig van kunststof en wordt vervaardigd met behulp van een innovatief 3D-printproces. Hierdoor levert het mondstuk de best mogelijke reinigingsprestaties, omdat er geen rekening hoeft te worden gehouden met de beperkingen van conventionele productiemethoden. Het mondstuk heeft een snelwisselsysteem en kan ook eenvoudig worden verlengd. Dit gebeurt met behulp van de verlengstukken voor gebogen mondstukken, die apart verkrijgbaar zijn.