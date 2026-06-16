Met de hoogkwalitatieve microvezel handdoek, kan u uw hond of ander huisdier afdrogen nadat u het hebt gewassen. Microvezel is zeer absorberend en hierdoor uiterst geschikt voor huisdieren. Er vormen zich geen onaangemane geurtjes na gebruik en de handdoek droogt zeer snel op. Dankzij zijn afmetingen van 100 × 40 cm, kan hij ook voor grote honden of andere grote huisdieren gebruikt worden.