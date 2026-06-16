Handdoek voor huisdieren
Speciale microvezel handdoek om uw hond af te drogen. Deze absorbeert een grote hoeveelheid water en verwijdert onaangename geurtjes.
Met de hoogkwalitatieve microvezel handdoek, kan u uw hond of ander huisdier afdrogen nadat u het hebt gewassen. Microvezel is zeer absorberend en hierdoor uiterst geschikt voor huisdieren. Er vormen zich geen onaangemane geurtjes na gebruik en de handdoek droogt zeer snel op. Dankzij zijn afmetingen van 100 × 40 cm, kan hij ook voor grote honden of andere grote huisdieren gebruikt worden.
Kenmerken en voordelen
Speciale microvezel doeken
- Voor het afdrogen van uw huisdier na zijn reiniging.
Microvezel
- Absorbeert een grote hoeveelheid water en geeft geen onaangename geurtjes af.
Zacht
- Comfortabel voor uw huisdier.
Specificaties
Technische gegevens
|Vezelsamenstelling textiel
|80 % Polyester, 20 % Polyamid
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1000 x 600 x 5
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Toepassingen
- Huisdieren/honden