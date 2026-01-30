Handhold SE
Ergonomische steunhandgreep voor het comfortabel reinigen van grote tapijtoppervlakken. De ideale aanvulling voor Kärcher sproei-extractiereinigers.
De ergonomische steunhandgreep maakt het reinigen van grote tapijtoppervlakken met de Kärcher sproei-extractiereinigers bijzonder comfortabel. De sproei-extractie vloerzuigmond kan zo tegelijkertijd zeer eenvoudig en precies worden geleid. Na eenvoudige bevestiging aan de sproei-extractiebuis maakt de extra handgreep een comfortabele tweehandige bediening mogelijk voor links- en rechtshandigen. Geschikt voor alle Kärcher sproei-extractiereinigers van de series SE 4, SE 5 en SE 6.
Kenmerken en voordelen
Geschikt voor alle Kärcher sproei-extractiereinigers uit de SE 4, SE 5 en SE 6 serie.
Ergonomische handgreep, geschikt voor links- en rechtshandigen.Handig in gebruik dankzij de bediening met twee handen.
In hoogte verstelbare handgreepDe positie van de handgreep kan individueel worden aangepast aan de lengte van de gebruiker.
Specificaties
Technische gegevens
|Standaard nominale diameter (mm)
|35
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|121 x 66 x 127