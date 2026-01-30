Handhold SE

Ergonomische steunhandgreep voor het comfortabel reinigen van grote tapijtoppervlakken. De ideale aanvulling voor Kärcher sproei-extractiereinigers.

De ergonomische steunhandgreep maakt het reinigen van grote tapijtoppervlakken met de Kärcher sproei-extractiereinigers bijzonder comfortabel. De sproei-extractie vloerzuigmond kan zo tegelijkertijd zeer eenvoudig en precies worden geleid. Na eenvoudige bevestiging aan de sproei-extractiebuis maakt de extra handgreep een comfortabele tweehandige bediening mogelijk voor links- en rechtshandigen. Geschikt voor alle Kärcher sproei-extractiereinigers van de series SE 4, SE 5 en SE 6.

Kenmerken en voordelen
Handhold SE: Geschikt voor alle Kärcher sproei-extractiereinigers uit de SE 4, SE 5 en SE 6 serie.
Geschikt voor alle Kärcher sproei-extractiereinigers uit de SE 4, SE 5 en SE 6 serie.
Handhold SE: Ergonomische handgreep, geschikt voor links- en rechtshandigen.
Ergonomische handgreep, geschikt voor links- en rechtshandigen.
Handig in gebruik dankzij de bediening met twee handen.
Handhold SE: In hoogte verstelbare handgreep
In hoogte verstelbare handgreep
De positie van de handgreep kan individueel worden aangepast aan de lengte van de gebruiker.
Specificaties

Technische gegevens

Standaard nominale diameter (mm) 35
Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 121 x 66 x 127