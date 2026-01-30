De ergonomische steunhandgreep maakt het reinigen van grote tapijtoppervlakken met de Kärcher sproei-extractiereinigers bijzonder comfortabel. De sproei-extractie vloerzuigmond kan zo tegelijkertijd zeer eenvoudig en precies worden geleid. Na eenvoudige bevestiging aan de sproei-extractiebuis maakt de extra handgreep een comfortabele tweehandige bediening mogelijk voor links- en rechtshandigen. Geschikt voor alle Kärcher sproei-extractiereinigers van de series SE 4, SE 5 en SE 6.