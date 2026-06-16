Handsproeier doekenset
Set bestaande uit twee doeken voor de handsproeier. De hoezen zijn gemaakt van premium microvezel – om nog meer vuil los te maken en op te nemen.
De twee premium microvezelhoezen die in de set zitten, maken het handmondstuk nog effectiever in het losmaken en opnemen van vuil en vet. Ideaal voor bijzonder zware en hardnekkige vervuilingen in badkamers en keukens. Zelfs hardnekkig vuil op de kookplaat kan moeiteloos worden verwijderd. Dankzij het geïntegreerde elastische koord is het plaatsen en weer verwijderen op de handmond kinderspel. Het koord zorgt er bovendien voor dat de hoes tijdens het reinigen stevig op het handmondstuk wordt gehouden.
Kenmerken en voordelen
Premium microvezel
- Optimaal losmaken en opnemen van vuil voor grondige reiningingsresultaten op alle harde vloeren.
- Kan in de wasmachine worden gewassen op 60°C. Gebruik geen wasverzachters.
Overtrek met elastiek
- Voor eenvoudig bevestigen en verwijderen van het overtrek.
- Overtrek kan tijdens het schoonmaken niet wegglijden.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|205 x 90 x 10
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
Toepassingen
- Douchecabine/badkuip
- Kookplaten
- Afzuigkappen
- Koelkast (binnen/buiten)
- Interieur van kasten, laden
- Roestvrij staal