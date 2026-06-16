Speciaal ontworpen voor veilig en comfortabel gebruik met droogijsreinigingssystemen van Kärcher: de compacte en ergonomische straalpistool met bedieningskabel ligt niet alleen perfect in de hand, maar heeft ook een vergrendelingssysteem voor de trekker, waardoor onbedoeld starten effectief wordt voorkomen. De activering van het droogijs met een AAN/UIT-schakelaar is ook zeer gebruiksvriendelijk en eenvoudig te realiseren. De uitgebreide set bevat ook een snelwisselsysteem voor mondstukken, mondstukverlichting en een robuuste en duurzame spuitslang van 5 meter.