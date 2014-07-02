High End-hogedrukpistool levensmiddelensector

Hoogwaardige spuitpistolen met verbeterde wateropbrengst. Kleine drukverliezen ook met wateropbrengsten tot 2.500 l/u. Robuust en duurzaam voor een professioneel gebruik. Voedselveilige materialen die ook bestand zijn tegen zeewater bieden de allerbeste condities voor een gebruik in de voedingssector en in de industrie. Aansluiting voor hogedrukslangen van M 22 × 1.5.