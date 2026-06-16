Hoekmondstuk kort L2P Ø4mm / 90°
In het haakse mondstuk wordt de straal 90° zijwaarts afgebogen. Het is bijzonder geschikt voor het reinigen van complexe structuren, inkepingen en sterk gebogen oppervlakken.
Het haakse mondstuk buigt de straal 90° af, waardoor het ideaal is voor het reinigen van complexe structuren, inkepingen en sterk gebogen oppervlakken. Dit mondstuk is grotendeels gemaakt van kunststof met behulp van het innovatieve 3D-printproces. Hierdoor worden de beperkingen van conventionele productiemethoden geëlimineerd en bereikt het mondstuk optimale reinigingsprestaties. Het mondstuk kan eenvoudig worden verlengd met de apart verkrijgbare verlengstukken voor haakse mondstukken.
Kenmerken en voordelen
Snelwisselsysteem
- Zeer eenvoudig te bedienen en variabel op te zetten
Mondstuk van kunststof
- Beschadiging van kwetsbare oppervlakken wordt voorkomen, mocht het mondstuk per ongeluk het oppervlak raken.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|135 x 45 x 20
Toepassingen
- Voor het reinigen van productieapparatuur, zoals spuitgietgereedschap, transport- en behandelingssystemen, enz.
- Ideaal voor reiniging in industriële omgevingen, bijvoorbeeld voor het reinigen van productie-installaties
- Voor het reinigen van machines, motoronderdelen, matrijzen en afdichtingsvlakken