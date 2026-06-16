Hogedruk gelede verbinding

Voor lastig bereikbare plekken: Hogedruk-knikgewricht met traploze hoekinstelling tot 120°. Eenvoudig rechtstreeks te bevestigen op de spuitlans van de hogedrukreiniger.

Dankzij de traploze hoekinstelling tot 120° van het knikgericht kunt u moeilijk bereikbare plaatsen toch moeiteloos reinigen met de hogedrukreiniger. Met deze tool kunt u snel en efficiënt machines, voertuigen, chassis, gevels, daken en nog veel meer reinigen. Het kan heel eenvoudig direct op de spuitlans van de hogedrukreiniger worden bevestigd.

Specificaties

Technische gegevens

Max. werkdruk (bar) 300
Temperatuur (°C) max. 155
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,5
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Onderdelen Hogedruk gelede verbinding

Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.