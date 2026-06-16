Dankzij de traploze hoekinstelling tot 120° van het knikgericht kunt u moeilijk bereikbare plaatsen toch moeiteloos reinigen met de hogedrukreiniger. Met deze tool kunt u snel en efficiënt machines, voertuigen, chassis, gevels, daken en nog veel meer reinigen. Het kan heel eenvoudig direct op de spuitlans van de hogedrukreiniger worden bevestigd.