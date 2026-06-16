Hogedrukslang, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Indrukwekkende waardes en basis uitrusting: hogedrukslang, (ID 10), 10 m lang, voor een werkdruk tot 220 bar.

Specificaties

Technische gegevens

Nominale diameter ( ) ID 10
Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 220
Lengte (m) 10
Aansluitdraad 2 x EASY!Lock
Gewicht (incl. doos) (kg) 2,9
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