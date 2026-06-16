Hogedrukslang, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock
10 m hogedrukslang met EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. Nominale diameter DN6, geschikt voor een druk tot 250 bar.
10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 6/155 °C/250 bar.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominale diameter ( )
|ID 6
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Max. druk (bar)
|250
|Lengte (m)
|10
|Aansluitdraad
|2 x EASY!Lock
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,9