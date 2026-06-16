Hogedrukslang, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock

Hogedrukslang (DN 6) uitgerust met ANTI!Twist en de nieuwe EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. Geschikt voor een druk tot 250 bar .

Specificaties

Technische gegevens

Nominale diameter ( ) ID 6
Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 300
Lengte (m) 10
Aansluitdraad 2 x EASY!Lock
Gewicht (incl. doos) (kg) 2
Hogedrukslang, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock