Hogedrukslang, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Uitgerust met de innovatieve EASY!Lock manuele schroefkoppeling, geschikt voor een werkdruk tot 220 bar: 15 m lange hogedrukslang (DN 10).

15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming en schroefkoppelingen aan beide zijden. Overige gegevens: DN 10/155 °C/220 bar.

Specificaties

Technische gegevens

Nominale diameter ( ) ID 10
Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 220
Lengte (m) 15
Aansluitdraad 2 x EASY!Lock
Gewicht (incl. doos) (kg) 4,2
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