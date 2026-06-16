Hogedrukslang, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

Ontworpen voor een werkdruk tot 250 bar: de hogedrukslang, DN 12 met een lengte van 15 m. Hij is uitgerust met de comfortabele EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten.

Specificaties

Technische gegevens

Nominale diameter ( ) ID 12
Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 210
Lengte (m) 15
Aansluitdraad 2 x EASY!Lock
Gewicht (incl. doos) (kg) 5,6
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Onderdelen Hogedrukslang, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

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