Hogedrukslang, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-slanghaspelaansluiting

15 m hogedrukslang met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling en nippelkoppeling voor slanghaspel.

15 m hogedrukslang met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling en nippelkoppeling voor slanghaspel.

Specificaties

Technische gegevens

Nominale diameter ( ) ID 6
Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 250
Lengte (m) 15
Aansluitdraad 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-slanghaspelaansluiting
Gewicht (incl. doos) (kg) 2,6
Hogedrukslang, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-slanghaspelaansluiting