Hogedrukslang, 15 m, ID 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-slanghaspel aansluiting

15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.

15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.

Specificaties

Technische gegevens

Nominale diameter ( ) ID 8
Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 315
Lengte (m) 15
Aansluitdraad 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-slanghaspel aansluiting
Gewicht (incl. doos) (kg) 3,8