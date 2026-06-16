Hogedrukslang Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5

1,5 m lange hogedrukslang (ID 8) geschikt voor een werkdruk tot 400 bar met dubbele stalen versteviging. Aansluitingen: M 22 × 1.5, snelle en handige manuele EASY!Lock-schroefaansluiting.

Specificaties

Technische gegevens

Nominale diameter ( ) ID 8
Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 400
Lengte (m) 1,5
Aansluitdraad 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,7
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