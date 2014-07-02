Hogedrukslang Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 x 1,5) met knikbescherming en aansluitingen aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 x 1,5).

1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 x 1,5) met knikbescherming en aansluitingen aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 x 1,5).

Specificaties

Technische gegevens

Nominale diameter ( ) ID 8
Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 400
Lengte (m) 1,5
Aansluitdraad 2 x M22 x 1,5
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,9