Hogedrukslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-slanghaspel aansluiting
20 m hogedrukslang Longlife 400 (DN 8) met gepatenteerde (roterende) AVS-pistoolgreepaansluiting en handkoppeling. Tweelaags versterkt met hoogwaardig staaldraad.
20 m hogedrukslang Longlife 400 (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling en manuele koppeling. M 22 x 1.5, met knikbescherming. Met dubbel staalelement verstevigd. Verdere gegevens : DN 8/155°C/400 bar.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominale diameter ( )
|ID 8
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Max. druk (bar)
|400
|Lengte (m)
|20
|Aansluitdraad
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-slanghaspel aansluiting
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|6,5