Hogedrukslang voedselveilig, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5
10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-knikhuls.
10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-knikhuls. Meer gegevens : NW 8/155°C/250 bar.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominale diameter ( )
|ID 8
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Max. druk (bar)
|250
|Lengte (m)
|10
|Aansluitdraad
|2 x M22 x 1,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|2,3