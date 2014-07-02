Hogedrukslang voedselveilig, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5

10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-knikhuls.

10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-knikhuls. Meer gegevens : NW 8/155°C/250 bar.

Specificaties

Technische gegevens

Nominale diameter ( ) ID 8
Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 250
Lengte (m) 10
Aansluitdraad 2 x M22 x 1,5
Gewicht (incl. doos) (kg) 2,3