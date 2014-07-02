Hogedrukslang voedselveilig, 10 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-slanghaspel aansluiting

Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaipen)

Specificaties

Technische gegevens

Nominale diameter ( ) ID 8
Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 400
Lengte (m) 10
Aansluitdraad 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-slanghaspel aansluiting
Gewicht (incl. doos) (kg) 3,5