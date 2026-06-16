Hogedrukslang voedselveilig, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-slanghaspelaansluiting

15 m lange hogedrukslang (ID 6), voor levensmiddelen, met AVS-slanghaspelaansluiting, manuele EASY!Lock-schroefaansluiting en grijze, niet-afgevende buitenmantel.

15 m lange hogedrukslang (DN 6) met gepatenteerde (draaibare) AVS-aansluiting aan het spuitpistool. Niet-afgevende buitenmantel voor gebruik in de voedingsindustrie. DN 6/155°C/250 bar.

Specificaties

Technische gegevens

Nominale diameter ( ) ID 6
Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 250
Lengte (m) 15
Aansluitdraad 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-slanghaspelaansluiting
Gewicht (incl. doos) (kg) 2,7