Hogedrukslang voedselveilig, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-slanghaspelaansluiting
15 m lange hogedrukslang (ID 6), voor levensmiddelen, met AVS-slanghaspelaansluiting, manuele EASY!Lock-schroefaansluiting en grijze, niet-afgevende buitenmantel.
15 m lange hogedrukslang (DN 6) met gepatenteerde (draaibare) AVS-aansluiting aan het spuitpistool. Niet-afgevende buitenmantel voor gebruik in de voedingsindustrie. DN 6/155°C/250 bar.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominale diameter ( )
|ID 6
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Max. druk (bar)
|250
|Lengte (m)
|15
|Aansluitdraad
|1 x EASY!Lock / 1 x AVS-slanghaspelaansluiting
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|2,7