Hogedrukslang voedselveilig, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-slanghaspel aansluiting
15 m hogedrukslang (DN 6) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. DN 6/155 °C/250 bar.
15 m hogedrukslang (DN 6) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. DN 6/155 °C/250 bar.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominale diameter ( )
|ID 6
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Max. druk (bar)
|250
|Lengte (m)
|15
|Aansluitdraad
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-slanghaspel aansluiting
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|2,7