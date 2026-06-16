Hogedrukslang voedselveilig, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

15 m hogedrukslang (DN 6) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. DN 6/155 °C/250 bar.

15 m hogedrukslang (DN 6) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. DN 6/155 °C/250 bar.

Specificaties

Technische gegevens

Nominale diameter ( ) ID 6
Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 250
Lengte (m) 15
Aansluitdraad 2 x EASY!Lock
Gewicht (incl. doos) (kg) 2,9
Hogedrukslang voedselveilig, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock